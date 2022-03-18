Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (2) - Haberler

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Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (2)

AA - Kenan Yeşilyurt - Güncel
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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (1)

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (1)

Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (2)

Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (2)

Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (2)

AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel

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