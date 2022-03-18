Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (2)
AA - Kenan Yeşilyurt - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (1)
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı (1)