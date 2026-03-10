Albüm: Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış Avrupa Birliği'nde Endişeye Yol Açtı

ZAGREB, 10 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Hırvatistan hükümeti ise aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, motor yakıt fiyatlarına iki haftalık bir tavan fiyat uygulaması getirdiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua