Albüm: Akaryakıt Fiyatlarındaki Artış Avrupa Birliği'nde Endişeye Yol Açtı
Avrupa Birliği Komisyonu, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatlarını yakından izlediklerini açıkladı. Hırvatistan hükümeti ise motor yakıt fiyatlarına iki haftalık tavan fiyat uygulamasını devreye soktu.

ZAGREB, 10 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Hırvatistan hükümeti ise aynı gün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, motor yakıt fiyatlarına iki haftalık bir tavan fiyat uygulaması getirdiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
