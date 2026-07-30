Avrasya Tüneli Güneş Enerjisi Santrali'nde zarar gören güneş paneli sanat eserine dönüştü

Avrasya Tüneli çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali'nde karganın düşürdüğü taş nedeniyle zarar gören ve enerji üretim işlevini yitiren güneş paneli, sanatçı ve akademisyen Dr. Işıl Eğrikavuk tarafından katılımcı bir sanat eserine dönüştürüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, atığa ayrılması yerine yeniden değerlendirilmesi için Dr. Eğrikavuk'a verilen panel, çalışanların da katıldığı bir atölye sürecinin ardından "Birlikte: Diyalog Çemberi" adı altında yaşayan bir bahçe ve diyalog alanı haline getirildi.

Atölyede eserin taşıyacağı ortak niyetler ile yerleştirmede kullanılacak bitkiler birlikte belirlendi. Böylece bir dönem temiz enerji üretimine katkı sağlayan panel, bu kez sürdürülebilirlik, yaratıcılık ve döngüsel yaşam fikrine ilham veren bir buluşma alanı olarak yeniden işlev kazandı.

"Bu eser zamanla değişir, büyür ve yaşamaya devam eder"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Eğrikavuk, eserin Avrasya Tüneli çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirilen bir sürecin ürünü olduğunu belirterek, "Proje, kullanım ömrünü tamamlamış bir güneş panelini yeniden işlevlendirerek, sohbeti, karşılaşmayı ve birlikte düşünmeyi teşvik eden ortak bir buluşma alanına dönüştürüyor. Bu eser zamanla değişir, büyür ve onu kullanan insanların hikayeleriyle yaşamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Avrasya Tüneli Genel Müdür Yardımcısı Murat Gücüyener de sürdürülebilirliğin yalnızca enerji verimliliği ve karbon yönetiminden ibaret olmadığını vurgulayarak, kaynakların yaşam döngüsünü yeniden düşünmeyi ve kullanım ömrünü tamamlayan malzemelere yeni değer kazandırmayı da içerdiğini kaydetti.

Gücüyener, "Zarar gören güneş panelini bir atık olarak değil, yeni bir hikayenin başlangıcı olarak gördük. Bir zamanlar temiz enerji üretimine katkı sağlayan bir panelin bugün çalışanları bir araya getiren, birlikte düşünmeyi teşvik eden yaşayan bir bahçe ve diyalog alanına dönüşmesi, sürdürülebilirliğin yalnızca teknik çözümlerden değil, aynı zamanda yaratıcılık, işbirliği ve ilham veren fikirlerden beslendiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Elektrik tüketiminin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı"

Avrasya Tüneli'nin işletme binası LEED Gold Sertifikası alacak şekilde tasarlandı, elektrik tüketiminin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı ve sera gazı emisyonları ISO 14064 standardına göre hesaplanarak karbon nötr proje statüsü korundu.

Avrasya Tüneli çalışanları, açılış töreninde eserin etrafına birlikte tohum ekti. Alanın zamanla büyüyen ve çalışanların katkısıyla yaşamaya devam eden bir bahçe ve diyalog alanına dönüşmesi planlanıyor.

Performans sanatı, diyalog temelli sanat ve sanatsal araştırmalar alanında çalışan Dr. Işıl Eğrikavuk, Türkiye'nin ilk çağdaş sanat ödülü Full Art Prize'ın ortak kazananları arasında yer alıyor.

Sanatçının Berlin Sanat Üniversitesi'nde yürüttüğü "The Other Garden" projesi ise sanat, ekoloji ve kolektif üretim ilişkilerini odağına alan bir ortak öğrenme alanı olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA