Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Toplamda 5 saat kapalı olacak Güncel Haberler Avrasya Tüneli'ni bugün kullanacaklara yönelik önemli bir uyarı yapıldı. Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle bu gece saat 00.01 ila 05.00 arasında trafiğe kapalı tutulacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında da yer alan duyuruya göre, Avrasya Tüneli'nde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak. "BAŞKA YOLLAR TERCİH EDİLMELİ" Tüneli bu kapsamda 00.01-05.00 saatlerinde trafiğe kapalı tutulacak. Bu nedenle tüneli kullanmayı planlayan vatandaşların başka yolları tercih etmesi gerektiği ifade edildi. Kaynak: AA / Güncel Avrasya Tüneli Güncel Haberler

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