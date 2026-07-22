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Lübnan Cumhurbaşkanı, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının İsrail işgalinin sona ermesine bağlı olduğunu söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının İsrail işgalinin sona ermesine bağlı olduğunu söyledi
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ancak İsrail işgalinin sona ermesi, Lübnan ordusunun tam kontrol sağlaması ve yeniden imarın devlet eliyle yürütülmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının ancak İsrail işgalinin sona ermesi, Lübnan ordusunun ülke genelinde tam kontrolü sağlaması ve yeniden imar sürecinin devlet tarafından yürütülmesiyle mümkün olacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh, Avn ve beraberindeki heyetin onuruna akşam yemeği verdi.

ABD Kongresi üyeleri ile ABD yönetiminden yetkililerin de katıldığı programda konuşan Avn, Lübnan'ın güvenli ve birlik içinde olmasının tek yolunun, tüm vatandaşları ayrım gözetmeksizin koruyan tek bir devlet ve tek bir ordu olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusuna da değinen Avn, "Eğer gerçekten bunun gerektirdiği adımları atma konusunda samimiysek, yani işgalin sona erdirilmesi, ordunun ülke genelinde tam kontrolü üstlenmesi ve yeniden imar programının yalnızca devlet tarafından yürütülmesi sağlanırsa Hizbullah silahsızlandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn dün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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