Avdiivka'daki çatışmalarda birçok yerleşim birimi zarar gördü
AA - Narciso Contreras - Güncel
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Saldırı sonrası yerde açılan çukur Zarar gören binalar Evleri zarar gören kadınların bahçede yemek pişirmesi Bombardıman seslerini duyan kadınların güvenli alana geçmesi Sığınaktan detaylar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Saldırı sonrası yerde açılan çukur
Zarar gören binalar
Evleri zarar gören kadınların bahçede yemek pişirmesi
Bombardıman seslerini duyan kadınların güvenli alana geçmesi
Sığınaktan detaylar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Avdiivka kentindeki çatışmalarda birçok yerleşim birimi zarar gördü.
AA / Narciso Contreras - Güncel