Avdiivka'daki çatışmalarda birçok yerleşim birimi zarar gördü - Haberler

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Avdiivka'daki çatışmalarda birçok yerleşim birimi zarar gördü

AA - Narciso Contreras - Güncel
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Saldırı sonrası yerde açılan çukur Zarar gören binalar Evleri zarar gören kadınların bahçede yemek pişirmesi Bombardıman seslerini duyan kadınların güvenli alana geçmesi Sığınaktan detaylar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Saldırı sonrası yerde açılan çukur

Zarar gören binalar

Evleri zarar gören kadınların bahçede yemek pişirmesi

Bombardıman seslerini duyan kadınların güvenli alana geçmesi

Sığınaktan detaylar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Avdiivka kentindeki çatışmalarda birçok yerleşim birimi zarar gördü.

AA / Narciso Contreras - Güncel

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