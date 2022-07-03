Avdiivka'daki çatışmalarda birçok yerleşim birimi zarar gördü Saldırı sonrası yerde açılan çukur Zarar gören binalar Evleri zarar gören kadınların bahçede yemek pişirmesi Bombardıman seslerini duyan kadınların güvenli alana geçmesi Sığınaktan detaylar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Saldırı sonrası yerde açılan çukur Zarar gören binalar Evleri zarar gören kadınların bahçede yemek pişirmesi Bombardıman seslerini duyan kadınların güvenli alana geçmesi Sığınaktan detaylar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan Avdiivka kentindeki çatışmalarda birçok yerleşim birimi zarar gördü. AA / Narciso Contreras - Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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