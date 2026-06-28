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Avcılar TEM Otoyolu'nda otomobilden yükselen alevler ağaçlık alana sıçradı

Avcılar TEM Otoyolu'nda otomobilden yükselen alevler ağaçlık alana sıçradı
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Avcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

AVCILAR TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Avcılar Tem Otoyolu'nda meydana geldi. Edirne istikametinde seyreden otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü aracını emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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