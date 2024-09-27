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Avcılar'daki Kaçak Lunapark Yıkımına Başlandı

Avcılar'daki Kaçak Lunapark Yıkımına Başlandı
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Avcılar'da D-100 yan yol üzerinde bulunan kaçak lunaparkın bazı bölümleri, İBB'nin tahliye davası sonrası yıkım işlemlerine tabi tutuldu. Zabıta ve polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yıkım sırasında işletme sahipleri ile ekipler arasında arbede yaşandı.

AVCILAR, D-100 yan yolda bulunan lunaparkın bir bölümü kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılmaya başlandı.

Avcılar'daki lunapark işletmesine İBB'nin açtığı tahliye davasının ardından lunaparkın kaçak kısımları yıkılıyor. Sabah saatlerinde D-100 yan yoldaki lunaparka gelen zabıta ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yapılan tespitlerin ardından bazı bölümlerde söküm kararı uygulanmaya başlandı. İş makineleri de boşaltma işleminin ardından yıkım çalışmasına başladı. Lunaparkın işletme sahipleri ve çalışanları ile yıkım ekibi arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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