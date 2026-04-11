Avcılar'da kontrollü yıkım sırasında bina çöktü; operatör kıl payı kurtuldu

Avcılar'da kontrollü yıkımı yapılan 4 katlı bina, iş makinesi ile yıkım sırasında aniden çökmüş. Operatör yara almadan kurtulmuş, olay güvenlik kameralarına yansımış.

Avcılar'da kontrollü şekilde yıkımına başlanan 4 katlı bina, çalışma sırasında aniden çöktü. İş makinesinin kısmen enkaz altında kaldığı olayda operatör yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. İş makineleriyle ikinci kat seviyesinde yapılan yıkım sırasında bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme anında manevra yapmaya çalışan iş makinesi ve beton kesme makası kısmen enkaz altında kaldı.

OPERATÖR YARA ALMADAN ÇIKARILDI

Çevreyi yoğun bir toz bulutunun kapladığı olay sonrası firma görevlileri enkaza koştu. İş makinesi operatörü, mahsur kaldığı kabinden mesai arkadaşları tarafından yara almadan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra ayrıldı.

'BİNANIN İÇİNİ OYUNCA GÖÇTÜ'

Yıkım çalışmalarını izlediği sırada olaya tanık olan Veysel Yetkin, "İş makineleri binanın içini oyuyordu, o sırada göçme oldu. Hemen 112'yi aradık" dedi. Binanın çöktüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
