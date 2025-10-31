Haberler

Avcılar'da Yurt Kavgasında Genç Kız Yaralandı


Avcılar'da bir öğrenci yurdunda iki kız öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada, L.D. adlı genç, R.İ'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, bıçakla birlikte L.D.'yi yakaladı.

Avcılar'da öğrenci yurdunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'nde bir yurtta kalan 2 kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında L.D. (23), R.İ'yi (23) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, L.D'yi kavgada kullandığı bıçakla yakaladı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel



