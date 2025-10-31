Avcılar'da Yurt Kavgasında Genç Kız Yaralandı

Avcılar'da öğrenci yurdunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'nde bir yurtta kalan 2 kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında L.D. (23), R.İ'yi (23) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, L.D'yi kavgada kullandığı bıçakla yakaladı.