Avcılar'da Yurt Kavgasında Genç Kız Yaralandı
Avcılar'da bir öğrenci yurdunda iki kız öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada, L.D. adlı genç, R.İ'yi bıçakla yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, bıçakla birlikte L.D.'yi yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'nde bir yurtta kalan 2 kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında L.D. (23), R.İ'yi (23) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, L.D'yi kavgada kullandığı bıçakla yakaladı.
