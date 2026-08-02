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Avcılar'da yıkımı yarıda bırakılan bina gece çöktü

Avcılar'da yıkımı yarıda bırakılan bina gece çöktü
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AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan ancak çalışma süresinin sona ermesi nedeniyle yarım bırakılan 5 katlı bina, gece saatlerinde çöktü.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan ancak çalışma süresinin sona ermesi nedeniyle yarım bırakılan 5 katlı bina, gece saatlerinde çöktü.

Olay, Cihangir Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına 1 Ağustos'ta başlanan 5 katlı binanın bir bölümü yıkıldı. Yıkım firması için belirlenen çalışma süresinin dolması üzerine iş makineleri durduruldu, ekipler alandan ayrıldı. Binanın ayakta kalan bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin incelemesinde, büyük beton bloklardan birinin binanın yakınındaki ağaca yaslanarak yola düşmediği belirlendi. Olası tehlikeyi önlemek amacıyla cadde trafiğe kapatıldı. Yıkımı gerçekleştiren firmanın iş makinesiyle risk oluşturan beton parçaları kontrollü şekilde kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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