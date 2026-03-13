Haberler

Avcılar'da 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Avcılar'da 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkım halindeki bir bina aniden çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede panik yaşandı. Yıkım firması, çevreyi kirletme gerekçesiyle 30 bin lira ceza aldı.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı bir bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen binanın yıkımına 10 Mart'ta başlandı. Yıkım çalışmaları sürerken, iş makinesiyle binanın çatı kısmına beton kesme makasıyla darbe vuruldu. Darbenin ardında bina çöktü. Çevre tozla kaplanırken, çevredekiler panikle kaçtı.

'ORTALIK TOZ DUMAN OLDU'

Olay sırasında iş yerinde bulunduğunu söyleyen Müge Köksal, binanın ortasından yıkılmaya başlandığını belirterek, "Binada üçüncü kata kadar perde beton vardı ve ortasında güçlendirme bulunuyordu. Görevlilere 'Böyle yıkım olmaz' dedik. Ancak kepçe yukarıdan vurunca bina bir anda çöktü. Ortalık toz duman oldu, herkes panik yaşadı" dedi.

'ANİDEN ÇÖKTÜ'

Esnaf Erdal Başyurt da kolonların ortadan kesildiğini ifade ederek, "Güçlendirme olduğu için böyle yıkacaklarını söylediler. Kepçe yukarıdan vurunca bina aniden çöktü, ortalık toz duman oldu" diye konuştu.

30 BİN LİRA CEZA

Yıkımın ardından Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, yıkım firmasının çalışma yöntemini incelemeye aldı. Zabıta Müdürlüğü ise firmaya 'çevreyi kirletme' gerekçesiyle 30 bin TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler