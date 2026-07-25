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Avcılar’da yağışla birlikte yolda kayma oluştu; sokak trafiğe kapatıldı

Avcılar’da yağışla birlikte yolda kayma oluştu; sokak trafiğe kapatıldı
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AVCILAR’da yağışın ardından yolda kayma oluştu.

AVCILAR'da yağışın ardından yolda kayma oluştu. Bir inşaatın temel kazısının da bulunduğu sokak, trafiğe kapatıldı.

Denizköşkler Mahallesi Reyhan Sokak'ta yağışın ardından yolda çatlaklar oluştu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın temel kazısının da bulunduğu alanda kayma olduğu belirlenirken, ekipler çevrede önlem aldı. Polis, sokakta park edilen araçların sahiplerine ulaşarak, buradan otomobillerini çekmeleri konusunda uyardı. Araçların çekilmesinden sonra sokak önlem amacıyla kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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