Avcılar'da 25 kilo uyuşturucu ve 2 bin hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda 25 kilo uyuşturucu madde ve 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler geçtiğimiz Pazar günü Firuzköy Mahallesi'nde şüphelenilen bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda H.B. (42) adlı kadın ile M.A. (25) ve M.A.S. (20) yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 25 kilo 10 gram toz halde uyuşturucu maddeyle, 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri aramalar sırasında, bunların dışında 59 paket içerisinde 2 kilo 400 gram ağırlığında uyuşturucu hap ve 5 kilo 200 gram boş kapsül, kapsülleri doldurmakta kullanılan 9 kapsül aparatı ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer 2 şüpheli ise tutuklandı.