Avcılar'da 172 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 şüpheli tutuklandı

Avcılar'da yapılan uyuşturucu imal ve ticareti operasyonlarında toplam 172 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.

AVCILAR'da 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda toplam 172 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Nisan tarihleri arasında 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında 171 kilo 577 gram skank, 325 gram esrar, 74 gram eroin, 26 kokain, 16 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ekstazi hap, 4 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı

Eski valinin oğlunu ifadesi kurtarmadı! "Hatırlamıyorum" dedi ama...
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler