Avcılar'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü ve Arkadaşı Olay Yerinden Kaçtı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Araç yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. İddiaya göre araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı kazanın ardından koşarak olay yerinden kaçtı. Polis 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geçti. Devlet Hastanesi üst geçidi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ANT 633 plakalı otomobil hızla bariyerlere çarptı.Aracın ön kısmında hasar meydana gelirken, çarpmanın şiddetiyle otomobilin hava yastıkları açıldı.Araçta bulunan 2 kişi kazanın ardından yan yola girerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otoyolda trafik akışı kaza nedeniyle bir süre durdu. Araç çağrılan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yolda temizlik çalışması yapıldı. Polis, alkollü oldukları iddia edilen ve olay yerinden kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

