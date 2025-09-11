AVCILAR'da Toner Fabrikasında Yangın

AVCILAR'da toner fabrikasının dış cephe kaplaması alev alev yandı.Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfiaye ekpleir müdahale etti.

Yangın, bugün 06.45 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki 3 katlı binada bilinmeyen nedenle başladı. Binanın dış cephesi bir anda alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine Avcılar'ın yanı sıra Şişli, Beylikdüzü ve Bakırköy itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle binanın dış cephe kaplama malzemelerinin tutuştuğu yangın fabrikada hasara neden olmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürerken hasar tespit çalışmaları da devma ediyor