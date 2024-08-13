Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Tartışma Sonucu Baba Öldü, Anne ve Kardeş Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yaşanan tartışmada Ümit Kaya, babasını bıçaklayarak öldürdü, annesi ve kardeşini de yaraladı. Polis tarafından yakalanan Kaya tutuklandı.

AVCILAR'da Ümit Kaya, kahvaltı sırasında çıkan tartışmada babasını bıçakla öldürmüş, annesi ve kardeşini de yaralamıştı.Polis ekipleri tarafından yakalanan Kaya sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta Pazartesi günü yaşandı. Ümit Kaya, aynı binada oturan babasının evine eşiyle kahvaltıya gitti. Kahvaltı sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü; kavgaya döndü. Ümit Kaya, bıçakla babası Cemil Kaya'yı (62) karnından bıçaklarken, kardeşi Bülent Kaya ile annesi Hanım Kaya'yı da çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan baba Cemil Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Ümit Kaya, akşam saatlerinde sevk edilği mahkemeye tarafından tutuklandı. Baş ve dirseğinden yaralanan anne Hanım Kaya ile elinden yaralanan kardeş Bülent Kaya'nın ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümit Kaya Avcılar 3-sayfa Baba Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Didim nerede? Didim nereye bağlı? Didim'e nasıl gidilir? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Marakeş vize istiyor mu? Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir, vizesiz mi? AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne? Az önce deprem nerede oldu? Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos en son deprem nerede oldu?
title