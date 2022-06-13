AVCILAR'DA TAMİRDEN GELEN ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALEV ALDI: 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler

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AVCILAR'DA TAMİRDEN GELEN ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALEV ALDI: 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'DA TAMİRDEN GELEN ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALEV ALDI: 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

AVCILAR'da tamirden yeni getirilen çamaşır makinesinin alev alarak yanması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

AVCILAR'da tamirden yeni getirilen çamaşır makinesinin alev alarak yanması sonucu çıkan yangın söndürüldü. Dumandan 4 kişi etkilendi.

Ambarlı Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan bir binanın 3'üncü katında oturan Adem Onur, bozulan çamaşır makinesini tamir ettirdi. Eve getirilen makine çalıştırıldıktan kısa süre sonra, saat 15.00 sıralarında, üst taraftan alev aldı. Onur, duman ve alevin çıktığını görünce hemen müdahale ederek kapıyı söktü, makineyi yan yatırarak alevi söndürdü. Ev bir anda duman içerisinde kalırken, itfaiyeye haber verildi. Sevk edilen itfaiye ekibi tarafından tamamen söndürülen makineden çıkan dumandan etkilenen ikisi kadın, biri çocuk dört kişi için ambulans istendi. Bu kişilere ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. Çamaşır makinesi, getiren ekip tarafından götürüldü. Ev sahibi Adem Onur, "Birden dumanlar çıktı. Rezistans bölümünde sanırım sorun vardı. Dumanları görünce hemen yan yatırıp söndürdüm" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adem Onur Güncel Haberler

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