Avcılar'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Avcılar'da araç içerisinde oturan bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak omzundan yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da aracının içerisinde oturan kişi uğradığı silahlı salıdırı sonucu yaralandı.

Tahtakale Mahallesi Doğa Sokak'ta Samet Y. aracının içerisinde oturduğu sırada şüpheli veya şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Omzundan yaralanan Samet Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan Hamza Sipahi gazetecilere yaptığı açıklamada, silahla vurulan kişinin yeğeni olduğunu söyledi.

Sipahi, "Sağ omzundan vuruldu. Arabanın yanında yatırıyordu yanına gittiğimde. Bir isim söyledi ama kim olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve olay yeri çevresinde inceleme yaparken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

