Avcılar'da Şiddetli Rüzgar 3 Ağaç Devrildi

AVCILAR'da etkili olan şiddetli rüzgar 3 ağacın devrilmesine neden oldu. Üzerine ağaç devrilen bir otomobilde hasar oluştu.

Avcılar'da bugün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gümüşpala Mahallesi, Cihangir Mahallesi ve Denizköşkler Mahallesi'nde toplam 3 ağaç devrildi. Gümüşpala Mahallesi Rıza Sokak üzerinde devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin arka camını kırarak kaportasına zarar verdi. Devrilen ağaçlar itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kesilerek, bulundukları yerlerden kaldırıldı.