Avcılar'da Şiddetli Rüzgar 3 Ağaç Devrildi

Avcılar'da etkili olan şiddetli rüzgar, Gümüşpala, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde toplam 3 ağacın devrilmesine yol açtı. Devrilen ağaçlardan biri, park halindeki bir otomobile zarar verdi.

AVCILAR'da etkili olan şiddetli rüzgar 3 ağacın devrilmesine neden oldu. Üzerine ağaç devrilen bir otomobilde hasar oluştu.

Avcılar'da bugün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gümüşpala Mahallesi, Cihangir Mahallesi ve Denizköşkler Mahallesi'nde toplam 3 ağaç devrildi. Gümüşpala Mahallesi Rıza Sokak üzerinde devrilen ağaç, park halindeki bir otomobilin arka camını kırarak kaportasına zarar verdi. Devrilen ağaçlar itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kesilerek, bulundukları yerlerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
