Avcılar'da sahte dövizle dolandırdı

AVCILAR'da yabancı uyruklu bir kişi, bin 500 liralık alışveriş yaptığı mağazaya sahte 100 dolar vererek, 200 lira para üstü aldı. Doların sahte olduğunu anlayarak parasını isteyen mağaza sahibini oyalayan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Gümüşpala Mahallesi'nde Serdar Erdem'e ait giyim mağazasına gece saatlerinde yabancı uyruklu bir kişi geldi. Beğendiği bin 500 lira tutarındaki kıyafeti alan müşteri, üzerinde Türk parası bulunmadığını belirterek 100 dolarla ödeme yapmak istedi. Kabul eden Erdem, müşteriye 200 lira para üstü verdi. Ertesi gün dövizi bozdurmaya giden Erdem, paranın sahte olduğunu öğrendi. Aynı kişinin sokaktaki başka bir marketten de alışveriş yaptığı belirtildi. Sahte dolar veren müşterinin telefon numarasını bulan Erdem, parasını istedi. Şüpheli, yanındaki paraları göstererek "Eşim rahatsız. Paran hazır. En kısa sürede getirip vereceğim" dedi. Ancak aradan 4 gün geçmesine rağmen Erdem'e para ödemedi. Bunun üzerine tekrar aradığı şüpheli kendisine küfreden Erdem Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu.