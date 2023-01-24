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Polisin yanında uyuşturucu pazarlığı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul Avcılar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada polis ekiplerine suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da dün akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen iki kişi, park halindeki polis aracının yanında buluştu. Birbirleriyle selamlaşan ikili uyuşturucu alışverişinde bulunduğu sırada Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerine suçüstü yakalandı.

ELİNDEKİ POŞETİ ATTI

Şüphelilerden biri polis memurunun yanına geldiğini görünce elindeki uyuşturucu madde poşetine tekme atarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Cengiz E. ve Umut G. olduğu tespit edilen şüpheliler Şehit Adem Başar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Yapılan sorgulamada Cengiz E.'nin yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Avcılar 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Şahin Morkoç:

TÜRK POLİSİ YAKALAR

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