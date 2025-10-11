Haberler

Avcılar'da Panelvan İş Yerine Çarptı: Sürücü Yaralı

Avcılar'da seyir halindeki panelvan, bir iş yerine çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da, seyir halindeyken iş yerine çarpan panelvanın sürücüsü yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Yeşilkent Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde seyir halindeki, henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen panelvan kapalı olan bir iş yerine çarptı.

Sürücü araçta sıkışırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde hasara neden olan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
