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Avcılar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Avcılar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Avcılar D-100 kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik bir süre aksadı.

Avcılar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, D-100 kara yolu Edirne istikametinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Engin Zafer
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