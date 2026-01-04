Haberler

Avcılar'da otomobilin 3 araca çarpıp ters dönmesi araç kamerasınca kaydedildi

D-100 kara yolunda bir otomobil refüjü geçerek 3 araca çarptıktan sonra ters döndü. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Avcılar'da otomobilin refüjü aşıp 3 araca çarptıktan sonra ters dönmesi, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Dün akşam D-100 kara yolu yan yol Ankara istikametinde ilerleyen otomobil, refüjü aşıp aydınlatma direğine, ardından ana yolda seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
