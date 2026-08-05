Avcılar'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

AVCILAR'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Esenyurt yönünden gelen otomobil, kavşakta Ümit Karagözoğlu yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan motosikletli ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi çevrede bulunanlar ve yoldan geçen motosikletliler tarafından yapılan yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağında ve çenesinde kırıklar olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Firuzköy Bulvarı bir süre trafiğe kapanırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı