Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, D-100 Karayolu yan yolundaki demir bariyere çarptı ve ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği motosiklet, D-100 Karayolu ile yan yolu ayıran demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan motosikletli ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece yönünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PEU 615 plakalı motosiklet, karayolu ile yan yolu ayıran demir bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu motosikletin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
