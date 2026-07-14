Haberler

Avcılar'da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza

Avcılar'da kaçak moloz döken 2 araç sahibine 100 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde boş araziye moloz ve atık döken iki araç sahibi, güvenlik kameralarıyla tespit edilerek toplam 100 bin lira idari para cezasına çarptırıldı.

AVCILAR'da moloz ve atık malzemeleri boş araziye bırakan iki araç sahibine, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira ceza yazıldı.

Yeşilkent Mahallesi'nde kamyonet ve hafif ticari araçla gelen kişilerin, getirdikleri moloz ve atıkları boş araziye döktüğü anlar, belediye ekiplerince daha önce bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüleri inceleyen zabıta ekipleri, araç plakalarını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından araç sahiplerine ulaşan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira idari para yazdı. Belediye yetkilileri, moloz ve atıkların belediyeye bildirmesi halinde düşük ücretlerle toplanıldığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özel'den Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum

Salonu coşturan sözler! Özel'den "Siyaseti bırakıyorum" resti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan beklenen açıklama geldi

Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Okan'dan canlı yayında olay sözler
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Didim Belediye Başkanı, esnafı bir araya toplayıp çocuk gibi azarladı

Başkana bak başkana! Esnafı toplayıp çocuk gibi azarladı

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Fransız askerlerinin yaptığı gösteri izleyenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın göbeğinde askerlerden savaş narası! Gösteri şaşkına çevirdi
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim