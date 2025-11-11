Avcılar'da Metrobüs Arızası, Seferleri Aksattı

AVCILAR'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

Avcılar'da metrobüs, bilinmeyen nedenle arızalandı. Ekiplerin müdahale ettiği metrobüs nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Bölgede uzun metrobüs kuyruğu oluşurken işlerine gitmek isteyenler duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Arızalı metrobüsün bölgeden kaldırılmasıyla seferler normale dönerken duraklarda yaşanan yoğunluk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.