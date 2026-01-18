Haberler

Avcılar'da mermer dükkanından hırsızlık kamerada; camdan girdi kapıdan çıktı

Avcılar'da sabah saatlerinde mermer dükkanına giren hırsızlar, camı kırarak içeride bulunan yaklaşık 80 bin lira değerindeki malzemeleri çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bir şüpheli gözcülük yaparken diğeri içerideki malzemeleri torbalayıp kapıdan çıkardı.

AVCILAR'da camı kırarak mermer dükkanına giren 2 şüpheli içeride bulunan, iddiaya göre yaklaşık 80 bin lira değerindeki malzemeleri çalarak kaçtı. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, iş yerine camdan giren diğer şüpheli çaldıklarını kapıdan çıkardı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 17 Ocak Cumartesi günü saat 05.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'ndeki bir mermer dükkanında meydana geldi. Yüzleri kapüşon ve maskeyle kapalı 2 şüpheliden biri çevrede gözcülük yaparken, diğer şüpheli camı kırdıktan sonra demir parmaklıkların arasından mermer dükkanına girdi. Kırdığı camdan dükkandan topladığı malzemeleri torba içinde dışarı atan şüpheliye yanındaki arkadaşı yardım etti.

CAMDAN GİRDİ KAPIDAN ÇIKTI

Bir süre sonra iş yerinin ışıklarını açan şüpheli mermer kesiminde, işlenmesinde kullanıldığı öğrenilen ve piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olduğu iddia edilen hilti ve spiralleri bir torbaya koydu. Bu sırada gözcülük yapan arkadaşı iş yerinin önüne gelerek torbalardaki malzemeleri alıp uzaklaştı. Başka bir torbayı da kendisi alan şüpheli camdan girdiği mermer dükkanının kapısından çıktı. Malzeme dolu torbayı taşımakta zorlandığı görülen şüpheli yanındaki diğer kişiyle olay yerinden kaçtı.İş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarıyla polis merkezine giderek şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

