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Avcılar'da Kuyuya Düşen Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Avcılar'da Kuyuya Düşen Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde kullanılmayan bir taş binanın içindeki kuyuya düşen leylek, çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merdivenle kuyuya inen ekipler, leyleği yakalayıp yukarı çıkardı. Su verilen leyleğin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılınca doğaya salındı.

AVCILAR'da kullanılmayan taş bina içerisindeki kuyuya düşen leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki Bathonea Sokak'ta kullanılmayan taş bir binadan sesler geldiğini duyanlar, buradaki kuyuda leylek olduğu fark etti. İhbar üzerine leyleği kurtarmak için itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bahçesine giren ekipler, merdivenle kuyuya inerek leyleğe müdahale etti. İtfaiye eri, leyleği yakalayıp kuyudan çıkardı. Su verilen leylek daha sonra sağlıklı olduğu anlaşılınca doğaya salındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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