Avcılar'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iş merkezinin dış cephe kaplaması ve çatısı uçtu / Ek görüntü

Güncelleme:
Avcılar'da bir iş merkezinin dış cephe kaplaması ve çatısı, şiddetli rüzgar yüzünden yerinden koparak savruldu. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kısa süreli panik yaşamaya sebep olan olayda, can kaybı olmadığı bildirildi.

Avcılar'da bir iş merkezinin dış cephe kaplaması ile çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak savruldu. O anlar çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar'da bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle binanın dış cephesindeki kaplama ile çatının bir bölümü yerinden koparak aşağıya düştü. Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olay anı cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanığı Saffet Gümüş, "Ofiste oturuyordum. Bir anda ses duydum. Dedim herhalde kıyamet kopuyor. Karşıya baktım, bir vatandaş zor anlar yaşıyordu. Korkunç bir olaydı. Vatandaş kıl payı kurtuldu. Şükürler olsun şu an can kaybı falan yok. Maddi hasar var. Polis burada, AFAD gelecek. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.

