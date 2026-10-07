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Avcılar'da kuruyemişçiden 26 paket kahve çalan kişi fark edilince koşarak kaçtı

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Avcılar'da kuruyemişçiden 26 paket kahve çalan kişi fark edilince koşarak kaçtı
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde dün akşam kuruyemiş mağazasına giren kişi, 100'er gramlık 26 paket kahve bulunan kutuyu alıp dükkandan çıktı. Çalışanın seslenmesiyle fark edilince elindeki kutuyu atıp koşarak kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da bir kuruyemiş mağazasına giren bir kişi, içerisinde 100'er gramlık 26 paket kahve bulunan kutuyu alıp dükkandan çıktı. Arkasından bir çalışanın seslendiğini fark eden şüpheli elindeki kahveleri atarak, koşarak uzaklaştı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Elinde siyah poşet bulunan bir kişi kuruyemiş mağazasına girdikten sonra kasadakilerin kendisini göremediğini düşünerek dükkandaki kolonun arkasına gizlendi. Burada bulunan kahve kutularını gözünü kestiren şüpheli, 100'er gramlık 26 paket kahve bulunan kutuyu alıp yanındaki poşete koydu. Ardından hızla dışarı çıkan şüpheli bir çalışan tarafından fark edildi. Çalışan şüphelinin arkasından seslendi.

ÇALIŞAN SESLENİNCE KOŞARAK KAÇTI

Hırsızlığın fark edildiğini anlayan şüpheli ise önce elindeki kahve dolu kutuyu attı ardından da koşarak sokaktan uzaklaştı. Hırsızlık anları ve şüphelinin kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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