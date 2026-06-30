Avcılar'da köpeğe şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

AVCILAR'da bir kişi sahilde gezdirdiği köpeğe şiddet uygularken görüntülendi. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. H.E. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, köpek ise barınağa teslim edildi.

Olay 26 Haziran Cuma günü Denizköşkler Sahili'nde meydana geldi. Sahilde gezdirdiği köpeğe şiddet uygulayan bir kişi çevredekilerin cep telefonu tarafından görüntülendi. Görüntülerin sanal medyanda yayılmasının ardından polis ekipleri şüphelinin H.E. olduğu tespit etti.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde H.E.'nin sahildeki kayalıklar arasında köpeğe defalarca vurduğu anlar görülüyor.Köpeğin ağlamasına aldırış etmeyen H.E. uzun bir süre daha köpeğe vuruyor. Diğer görüntülerde ise şüphelinin yol kenarında yine aynı köpeğe vurup eziyet ettiği anlar görülüyor.

TUTUKLANDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri H.E.'yi gözaltına aldı. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E. tutuklandı. Muhafaza altına alınan köpek ise, işlemlerin tamamlanmasının ardından Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü barınağına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı