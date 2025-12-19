Avcılar'da hurdacıların satırlı kavgası kamerada

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarına başlanan bir binada, hurdaların sökümünü yapan işçiler arasında satırlı kavga çıktı. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Ambarlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüme giren bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşaltılan ve yıkımına başlanması planlanan binada, ikinci el olarak satılabilecek malzemelerin sökümüne başlandı. Çalışmalar sırasında işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan tekme ve yumruklu kavgada, işçilerden biri eline aldığı satırla diğer işçileri kovaladı. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kavga bir süre sonra sona erdi.