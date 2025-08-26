Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Bina Devrildi

Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Bina Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir binanın devrilmesi sonucu yanındaki binada hasar oluştu. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, yanındaki binanın üzerine devrildi. Olayda yaralanan kimse olmazken, sağlam binanın 3 dairesinde hasar oluştu. Bina devrilmeden önce, çalışanların iş makinesi ile binayı tutarak, devrilmesini önlemeye çalıştığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında sokaktaki 5 katlı bir binanın yıkımına başlandı. Bir kısmı yıkılan bina, dengesini kaybederek yan binanın üzerine devrildi. Bina devrilmeden önce işçiler, yıkımı yapan iş makinesi ile binayı ayakta tutmaya çalıştı. Binanın büyük bir gürültü ile devrilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve belediye ekipleri geldi. Sağlık ekiperinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ve belediye ekiplerinin incelemesinde, yan taraftaki sağlam binanın 3 dairesinde hasar oluştuğu tespit edildi. Hasar gören dairelerin masrafının yıkımı yapan firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
