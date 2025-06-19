Avcılar'da Kaza: Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi

Avcılar'da Kaza: Otomobil Mobilya Mağazasına Girdi
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Avcılar D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada, iki otomobilden biri alev alırken diğeri mobilya mağazasına girdi. Ölü veya yaralı olmadan atlatılan kazada, mağazada hasar oluştu.

AVCILAR D-100 Karayolu'nda henüz bilinmeyen nedenle çarpışan iki otomobilden birinin motor bölümü alev alırken diğeri yan yola geçerek mobilya mağazasına girdi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazada mobilya mağazasında hasar meydana geldi.

Kaza, saat 02.40 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen 07 BGM 475 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 34 RR 734 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazanın ardından kadın sürücünün kullandığı otomobilin motor bölümü alev alırdı. Diğer otomobil ise, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak yan yoldaki mobilya mağazasının vitrininden içeri girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Motor kısmı alev alan otomobildeki yangın, yoldan geçen sürücülerin yangın tüpüyle müdahale etmesiyle söndürüldü. Polis ekipleri, mağazaya giren otomobil sürücüsüne alkol testi yaptıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken kaza nedeniyle inceleme başlatıldı.

'MAĞAZAYA GİREN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNDE BİR MİKTAR ALKOL ÇIKTI'

Kazayı anlatan mağaza müdürü Uğur Şahin, "Kaza olduktan 10 dakika sonra biz buraya geldik. Mağazaya giren otomobilin sürücüsünde bir miktar alkol çıktı. Kan testi yapılsın diye hastaneye götürdüler. Tüm cam vitrin ve kayar kapı tamamen kırıldı. Bunların yaptırılması zaman alacak, yaklaşık 1 hafta hizmet veremeyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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