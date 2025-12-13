Haberler

Avcılar'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Avcılar'da hatalı dönüş yapan kamyonete çarpan otomobil alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da bir otomobil, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonete çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil alev aldı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Mustafa K., yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil, alev aldı. Otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K., ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun sola döndüğü sırada otomobilin çarptığı görülüyor.Kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

