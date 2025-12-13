Avcılar'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Avcılar'da bir otomobil, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonete çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil alev aldı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Mustafa K., yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. Kamyonun sürüklediği otomobil, alev aldı. Otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K., ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun sola döndüğü sırada otomobilin çarptığı görülüyor.Kaza sonrası kamyon şoförü gözaltına alındı.