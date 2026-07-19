Haberler

Avcılar'da kafede bıçaklı kavga: 3 gözaltı

Avcılar'da kafede bıçaklı kavga: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı. 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi hafif yaralandı.

AVCILAR'da kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada kafede olan polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alınırken, hafif yaralanan 1 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Dışarıya çıkan taraflar birbirlerine bıçak, tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Bu sırada kavgayı gören bir polis silahıyla havaya 2 el ateş ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada hafif yaralandığı belirlenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü

Devlet televizyonunda olay Türkiye itirafı! 100 yıllık inkar çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı

Sosyal medya fenomeni kardeşlere gözaltı: Suçlamalar iğrenç
Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi

Hastanede akılalmaz hata! 17 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar
Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil

İran tarihi kararı duyurdu, Trump'tan tek cümlelik yanıt geldi
Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı

Kahinin dediğini harfiyen uyguladı, piyangodan 83 milyon lira kazandı
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Skandal adım ilk kez ortaya çıktı
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur gözaltı sonrası sessizliğini bozdu