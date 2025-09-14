Güpegündüz kadını zorla araca bindirip kaçırdı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda bir kadın, bir erkek tarafından zorla gri bir cipe bindirildi.

KADININ ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının "Bırak" diye bağırışları sokağı inletti. Görüntülerde adamın, kadını zorla aracın arka koltuğuna bindirdiği daha sonra ise direksiyon başına geçerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.