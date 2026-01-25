Haberler

Avcılar'da ayağına ip dolanan güvercini itfaiye kurtardı

Güncelleme:
Avcılar'da bir parkta ayağına ip dolanan güvercin, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Güvercin, ağaçta mahsur kalmıştı ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvanı güvenli bir şekilde kurtardı.

AVCILAR'da parkta ayağına ip dolanarak ağaçta asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Merkez Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Ağaçta güvercinin ayağına ip dolandığını ve çırpındığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sepetli araçla ağaca çıkan itfaiye erlerinden biri, mahsur kalan güvercine ulaşarak bir eliyle hayvanı tuttu, diğer eliyle de ayağına dolanan ipi kesti. Kurtarılan güvercin daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

