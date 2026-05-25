Avcılar'da iş yerinden hırsızlığa ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Avcılar'da bir iş yerinden hırsızlıkla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs'ta Firüzköy Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çeşitli malzemeler çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, yaklaşık 52 bin lira değerinde olduğu belirlenen malzemelerin, iş yerinde konaklayan K.O. (49) tarafından çalındığı tespit edildi.

K.O'nun malzemeleri hurdacı B.K'ye (52) sattığını tespit eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.