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Avcılar'da iki grup arasındaki sandalyeli kavgayı çevredekiler ayırdı

Avcılar'da iki grup arasındaki sandalyeli kavgayı çevredekiler ayırdı
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AVCILAR’da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, caddedeki restorana ait sandalyelerle birbirlerine saldırdı.

AVCILAR'da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, caddedeki restorana ait sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin de kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 8 kişi, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişiler ise caddede açık bulunan restorana ait sandalyeleri alarak karşılarındaki kişilere vurdu. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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