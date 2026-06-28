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Avcılar'da hafif ticari araç motosiklete çarpıp yan yola devrildi: 2 yaralı

Avcılar'da hafif ticari araç motosiklete çarpıp yan yola devrildi: 2 yaralı
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Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, motosiklete çarptıktan sonra bariyerleri aşarak devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önünde ilerleyen motosiklete çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yan yola devrildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen 34 HC 3774 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında ilerleyen 34 GIZ 729 plakalı motosiklete çarptı. Bariyerleri aşan hafif ticari araç ve motosiklet yan yola düşerek devrildi. Metrobüs durağına geçiş için kullanılan üst geçidin ayaklarına kadar sürüklenen araçların sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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