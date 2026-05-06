Avcılar'da site girişine araç park etme kavgasında güvenlik görevlisini darbeden 2 şüpheli yakalandı

Avcılar'da bir site girişinde araç park etme tartışması sonrası saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameraları olayı kayıt altına aldı, saldırganlar gözaltına alındı.

Avcılar'da site girişine araç park etme tartışmasında, kendisini uyaran özel güvenlik görevlisini arkadaşlarıyla birlikte darbeden şüpheli ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan 15 katlı bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini site girişine park etmek isteyen sürücü özel güvenlik görevlisi Burak B., tarafından uyarıldı. Sürücüyle güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrılan sürücü, yaklaşık yarım saat sonra kalabalık bir grupla geri dönüp güvenlik görevlisine saldırdı. Grup, aldığı tekme ve yumruklarla yere düşen görevliyi darbetmeye devam etti. Saldırganlar, kısa süre sonra çevredeki vatandaşların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Burak B. ise hastaneye götürüldü. Hastaneden darp raporu alan güvenlik görevlisinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekibi, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, görevliyi yaralayan şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, 'kasten yaralama' dahil 4 suçtan kaydı bulunan E.B. (27) ve 'uyuşturucu ve hırsızlık' suçlarından iki kaydı bulunan M.Y. (29) olduğu belirlendi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Şüphelilerin güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
