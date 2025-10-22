Haberler

Avcılar'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Ağaçla Çarpıp Hastaneye Kaldırıldı

Avcılar'da Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Ağaçla Çarpıp Hastaneye Kaldırıldı
Avcılar'da park etmek isteyen sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobili kaldırımdaki ağaca çarptı. Sürücü hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AVCILAR'da evinin önüne park etmek isteyen sürücünün iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 20 Ekim saat 17.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi, Murat Avuç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 HBR 565 plakalı otomobilini sokağa park etmek isteyen sürücü fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hava yastıklarının açıldığı otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansırken sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
