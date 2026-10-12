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Avcılar'da esnafı darbeden ters yönden gelen sürücü yakalandı, 180 bin lira ceza aldı

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Avcılar'da esnafı darbeden ters yönden gelen sürücü yakalandı, 180 bin lira ceza aldı
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Avcılar'da 23 Eylül'de ters yönden gelen hafif ticari araç sürücüsü, kendisini uyaran esnafı boğazından tutup darbetti. Polis, sanal devriye incelemesiyle yakaladığı sürücüye 180 bin lira ceza uyguladı; ehliyeti 60 gün alındı, aracı 60 gün trafikten men edildi.

AVCILAR'da ters yönden geldiği için kendisini uyaran esnafı boğazından tutup darbeden sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün aracı da 60 gün trafikten men edildi. Saldırı anları kameraya yansıdı.

Olay, 23 Eylül Çarşamba günü Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Ters yönden gelen hafif ticari aracın sürücüsü ile kendisini uyaran esnaf arasında tartışma çıktı. Aracından inerek esnafın üzerine yürüyen sürücü, boğazından tuttuğu esnafı darbetti. Esnafın iddiasına göre, kendisinin "Ağabey istersen geri dön, yol tıkanmasın" şeklindeki uyarısı üzerine sürücü, "Buranın emniyet müdürü sen misin?" diyerek küfür etti.

180 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Olayın görüntüleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında inceleme başlattı. Aracın plakasından kimliği belirlenen sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, sürücünün aracından inerek esnafın üzerine yürüdüğü ve boğazından tutarak darbettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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