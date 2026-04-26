Avcılar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Avcılar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu'nda motosikletiyle seyir halindeki Sezer Can Avşaroğlu, dengesini kaybederek düştü ve bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayı gören diğer motosikletliler yardıma koşarken, genç adamın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AVCILAR'da, iddiaya göre dengesini kaybederek motosikletten düşen ve ardından bariyerlere çarpan sürücü Sezer Can Avşaroğlu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü istikametine motosikletle seyir halinde bulunan Sezer Can Avşaroğlu, bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletten düşen Avşaroğlu, bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Sezer Can Avşaroğlu'nun yardımına yoldaki diğer motosikletliler yetişti. Başındaki kaskı çıkarılan Avşaroğlu için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan sürücüyü Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Sezer Can Avşaroğlu kurtarılamadı. Avşaroğlu'nun ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın ederek gözyaşı dökerken, polis de önlem aldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
