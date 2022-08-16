Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi Güncel Haberler İstanbul Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi. İstanbul Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden yolcu dolu metrobüs, Mustafa Kemal Paşa durağında henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkararak arızalandı. Metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, araç duraktan uzaklaştırıldı. Metrobüsteki arıza anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güncel AA / Taha Erham Keleş Mustafa Kemal Atatürk Zincirlikuyu Avcılar Güncel Haberler

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